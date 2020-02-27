Вернер откажет «Баварии» летом. Он хочет перейти в «Ливерпуль» из-за Клоппа (Bild)

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер по окончании сезона не перейдет в «Баварию».
Игрок сборной Германии не собирается продолжать карьеру в другом клубе Бундеслиги.
Вернер намерен перебраться в «Ливерпуль», чтобы иметь возможность работать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом, сообщает шеф отдела футбола Bild Кристиан Фальк.
Ранее стало известно, что нападающим также интересуются «Барселона», «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Статистику Вернера можно найти здесь.
Вернер согласен перейти в «Ливерпуль», если клуб выплатит 52 млн фунтов отступных
Клопп хочет встретиться с Вернером и убедить его перейти в «Ливерпуль»