Вернер откажет «Баварии» летом. Он хочет перейти в «Ливерпуль» из-за Клоппа (Bild)

Форвард по окончании сезона не перейдет в «Баварию».

Игрок сборной Германии не собирается продолжать карьеру в другом клубе Бундеслиги.

Вернер намерен перебраться в «Ливерпуль», чтобы иметь возможность работать с главным тренером мерсисайдцев , сообщает шеф отдела футбола Bild Кристиан Фальк.

Ранее стало известно, что нападающим также интересуются «Барселона», «Интер», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Статистику Вернера можно найти здесь.

Вернер согласен перейти в «Ливерпуль», если клуб выплатит 52 млн фунтов отступных

Клопп хочет встретиться с Вернером и убедить его перейти в «Ливерпуль»