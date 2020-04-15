Сергей Егоров – Черданцеву: «Вылизывайте и вычитывайте у себя, Юра. Мой главный редактор – аудитория»

Журналист Сергей Егоров ответил комментатору и телеведущему «Матч ТВ» Георгию Черданцеву на критику за публикацию интервью с вратарем .

«Юра Черданцев что-то написал, мол, Егоров неправ. Дорогой мой Черданцев! Не надо рассказывать, что мне нужен главный редактор. Мой главный редактор – это моя аудитория.

А интервью прилизанные, вычищенные, отредактированные главным редактором – тобой, наверное, Юра Черданцев – делай, пожалуйста, для своего канала .

Занимаешься этим – занимайся. Я подлизывать не буду. И мне диктовать, что мне делать, не надо, дорогой Юра.

Вылизывайте, вычитывайте у себя, Юра. Он мне будет рассказывать, кто неправ. Я у себя разберусь и главного редактора найду в лице аудитории», – сказал Егоров.

Черданцев об интервью Фролова: «Нормальный главред такое никогда бы не опубликовал. «Независимая» журналистика и блогерство – очень тонкий лед»

Фролов – главный футбольный критик власти. До Путина он атаковал РПЦ, политиков Сахалина и Саранска