Медведева, Нагорный и Губерниев примут участие в церемонии открытия Квартириады-2020

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию , трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и победитель юношеской в соревнованиях по брейкдансу Сергей Чернышев станут гостями церемонии открытия Квартириады-2020.

Событие организовано Олимпийским комитетом России ( ).

Ведущим церемонии открытия станет российский комментатор .