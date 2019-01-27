Медведева, Нагорный и Губерниев примут участие в церемонии открытия Квартириады-2020

Теги сборная России спортивная гимнастика ОКР Дмитрий Губерниев женское катание Евгения Медведева Никита Нагорный Сергей Чернышев Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и победитель юношеской Олимпиады в соревнованиях по брейкдансу Сергей Чернышев станут гостями церемонии открытия Квартириады-2020. 

Событие организовано Олимпийским комитетом России (ОКР). 

Ведущим церемонии открытия станет российский комментатор Дмитрий Губерниев

 
 
 
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Отличные новости! Присоединяйтесь завтра в 16:00 к прямому эфиру — Церемония открытия #КВАРТИРИАДА2020 😏 Ее проведет сам Дмитрий Губерниев @guberniev_dmitry! ⚡️ У нас в гостях будут Сергей Чернышев @bumblebee_outstanding, Евгения Медведева @jmedvedevaj и Никита Нагорный @nikushkarus ! В эфире вас ждет кое-что необычное 😈 Возможно, даже конкурс. И может быть, с призами 👀 Но не будем спойлерить, ждем вас завтра в 16:00 (мск) в прямом эфире! #КомандаРоссии

Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)

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