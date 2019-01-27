Медведева, Нагорный и Губерниев примут участие в церемонии открытия Квартириады-2020

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и победитель юношеской Олимпиады в соревнованиях по брейкдансу Сергей Чернышев станут гостями церемонии открытия Квартириады-2020.
Событие организовано Олимпийским комитетом России (ОКР).
Ведущим церемонии открытия станет российский комментатор Дмитрий Губерниев.
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Отличные новости! Присоединяйтесь завтра в 16:00 к прямому эфиру — Церемония открытия #КВАРТИРИАДА2020 😏 Ее проведет сам Дмитрий Губерниев @guberniev_dmitry! ⚡️ У нас в гостях будут Сергей Чернышев @bumblebee_outstanding, Евгения Медведева @jmedvedevaj и Никита Нагорный @nikushkarus ! В эфире вас ждет кое-что необычное 😈 Возможно, даже конкурс. И может быть, с призами 👀 Но не будем спойлерить, ждем вас завтра в 16:00 (мск) в прямом эфире! #КомандаРоссии