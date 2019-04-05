НХЛ может начать следующий сезон в декабре

Журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн сообщил, что следующий сезон может стартовать в декабре.

«Идея отсрочки начала следующего сезона до декабря обсуждалась НХЛ с клубами, это подтвердили многочисленные источники. Лига все еще надеется провести полноценный сезон с 82 играми, даже если придется начать в декабре.

Это означает отмену Матча звезд и бай-уика (пауза, в ходе которой запрещен игровой и тренировочный процесс – прим. Sports.ru), сокращение перерыва на рождественские каникулы, создание плотного календаря. В результате регулярный чемпионат закончится в мае, а плей-офф – в июле.

Есть две причины, по которым лига рассматривает этот вариант.

Время, необходимое для завершения сезона-2019/20 (если он вообще возобновится). Несколько руководителей команд, с которыми я разговаривал на прошлой неделе, сказали, что лига не против проведения матчей в сентябре или даже октябре, чтобы завершить плей-офф в нынешнем сезоне.

После этого потребуется некоторая форма межсезонья, пусть и в усеченном формате, прежде чем можно будет начать новый сезон.

Многие команды хотят, чтобы болельщики вернулись на арены, прежде чем они начнут играть в следующем сезоне. Можно попробовать завершить сезон-2019/20 без болельщиков, потому что 85 процентов матчей регулярного чемпионата было сыграно, и деньги уже заработаны. Но большинство команд не хотят даже думать о том, чтобы начать следующий сезон без фанатов на арене.

Они надеются, что к декабрю ситуация с пандемией в мире наладится. Будет ли у нас вакцина к тому времени? Будут ли медицинские процедуры, которые помогут смягчить угрозу и позволят толпам снова собираться в декабре? Будет ли везде доступно большое количество тестов? Кто знает.

Но отсрочка следующего сезона на максимально длительный срок, чтобы переждать худшее, вероятно, является мудрой идеей на данный момент», – написал ЛеБрюн.

Владелец «Каролины»: «Следующий сезон надо начинать с заполненными аренами. Какой смысл в спорте без фанатов?»