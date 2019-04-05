НХЛ опровергла информацию о рестарте сезона 1 июля. Дата еще не определена

НХЛ и профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) по итогам заседания совместного комитета по возобновлению сезона и в соответствии с информацией, полученной от медиков, федеральных и местных властей, опубликовали заявление о перерыве в сезоне-2019/20.

Накануне стало известно, что лига возобновит прерванный из-за коронавируса сезон 1 июля.

«Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали никаких сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона.

Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, который вступит в силу после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников клубов периодом самоизоляции.

Точная дата второй фазы, во время которой игрокам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена.

Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, а также отдавая себе отчет в том, что ситуация может складываться по-разному в различных городах, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины или во второй половине мая.

Непосредственные указания, которыми смогут руководствоваться хоккеисты и сотрудники команд, будут доведены до их сведения к этому времени. Пока же мы рассчитываем, что они продолжат следовать рекомендациям от 12 марта, когда сезон был приостановлен.

Комитет по возобновлению сезона продолжит проводить заседания на регулярной основе», – говорится в заявлении.