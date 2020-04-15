Клубы РПЛ хотят, чтобы «Первый канал», «Матч ТВ» и НТВ показывали матчи после возобновления сезона

Журналист Сергей Егоров рассказал, что клубы хотят, чтобы матчи после возобновления сезона транслировались на федеральных каналах.

«По моей информации, ряд клубов планируют обратиться в РПЛ и к основному вещателю с предложением перевести трансляции матчей Премьер-лиги в федеральный эфир («Первый канал», «Матч ТВ» и НТВ) на время, пока матчи вынужденно станут проводиться в формате «без зрителей» – в конце текущего сезона и, возможно, в начале следующего.

Клубы опасаются, что в условиях карантина, когда «Матч ТВ» фактически является монополистом в плане показа матчей РПЛ, холдинг продолжит показывать большинство игр в платном сегменте – на телеканале «Матч Премьер», а на канале «Матч» будет транслировать один матч из тура.

Это может привести к снижению зрительской аудитории и интересу к РПЛ в целом – аудитория ТВ-подписчиков на платный российский футбол составляет около 500 тысяч человек, а в период эпидемии из-за экономических проблем аудитория вряд ли вырастет – граждане не станут отдавать деньги за платный показ РПЛ.

Возможный перевод трансляций в федеральный эфир позволит убить сразу двух зайцев – люди получат зрелище в непростое время, а клубы станут более привлекательными для спонсоров, если их гарантированно будут показывать по федеральному ТВ.

В этой ситуации, как предполагается, клубы получат шанс на то, чтобы удержать рекламодателей текущего сезона и привлечь их уже на следующий сезон, который начнется в августе», – написал Егоров в своем телеграм-канале.