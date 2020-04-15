«Зенит» будет доставлять горячие обеды персоналу Боткинской больницы

«Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» поддержит Боткинскую больницу Петербурга в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, с 29 апреля и ежедневно на протяжении месяца волонтерский центр будет доставлять 300 горячих обедов медицинскому персоналу Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина.

Еду будут доставлять бесплатно и с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

«Медицинский персонал Боткинской больницы первым принял на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с нашей дочерней компанией мы посчитали необходимым поддержать персонал медучреждения, который рискуют, работая в круглосуточном режиме в самом эпицентре эпидемии.

Важен в первую очередь психологический эффект: мы хотим показать, что в этой борьбе с пандемией они не одиноки», – заявил генеральный директор «Зенита» .

Боткинская больница – первое учреждение здравоохранения в Петербурге, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19.

Ранее «Зенит» объявил, что передаст средства индивидуальной защиты в Покровскую и Александровскую больницы Петербурга. Также игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия.