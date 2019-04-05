Президент ЦСКА Есмантович инициировал голосование по повышению потолка зарплат КХЛ

Теги ЦСКА КХЛ Игорь Есмантович деньги Хоккей

ЦСКА стал инициатором голосования относительно возможного увеличения потолка зарплат КХЛ.

Как сообщает РБК, президент клуба Игорь Есмантович, являющийся членом совета директором КХЛ, направил в лигу письмо, в котором попросил рассмотреть увеличение потолка с 900 миллионов до 1,3 миллиарда рублей.

Итоги голосования должны быть опубликованы 30 апреля. 1 мая откроется рынок свободных агентов.

Сейчас ЦСКА ведет переговоры с 6 игроками о переподписании контрактов из-за потолка зарплат.

Ранее за повышение потолка зарплат выступил генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков. Также сообщалось, что большинство членов совета директоров КХЛ против этой инициативы.

Мы собрали состав для топ-клуба на 900 млн. Это реально, если не переплачивать ролевикам

КХЛ не нужно увеличивать потолок. Сейчас это нелепо даже обсуждать

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