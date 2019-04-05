Президент ЦСКА Есмантович инициировал голосование по повышению потолка зарплат КХЛ

стал инициатором голосования относительно возможного увеличения потолка зарплат .

Как сообщает РБК, президент клуба , являющийся членом совета директором КХЛ, направил в лигу письмо, в котором попросил рассмотреть увеличение потолка с 900 миллионов до 1,3 миллиарда рублей.

Итоги голосования должны быть опубликованы 30 апреля. 1 мая откроется рынок свободных агентов.

Сейчас ЦСКА ведет переговоры с 6 игроками о переподписании контрактов из-за потолка зарплат.

Ранее за повышение потолка зарплат выступил генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков. Также сообщалось, что большинство членов совета директоров КХЛ против этой инициативы.

Мы собрали состав для топ-клуба на 900 млн. Это реально, если не переплачивать ролевикам

КХЛ не нужно увеличивать потолок. Сейчас это нелепо даже обсуждать