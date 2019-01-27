Татьяна Тарасова: «В Японии есть места, как у нас Новогорск – Медведева там тренируется с японскими девочками»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что двукратная чемпионка мира тренируется в Японии с японскими фигуристками на закрытой спортивной базе.

«Я знаю, что она уехала от коронавируса. Она была в Канаде. У нее должны были быть показательные в Японии, и она поехала туда за 1,5 месяца.

Полетела, сначала отсидела 2 недели. Она переехала из Канады в Америку, кажется, а потом уже полетела туда, в Японию. И когда она приехала, шоу отменили.

Но ведь японцы – у них есть места, как у нас Новогорск, например, где не пролетит никакая инфекция, сразу будет выловлена. И она осталась там. И я знаю, что она осталась там, и там тренируется с японскими девочками.

Тут же все очень дружны, это такая компания – на всю жизнь. Если ты работаешь, если ты работаешь долго…

Вот я работала долго, за 50 лет всех узнала. И когда появляются судьи (судьи же вообще в основном появляются из людей, которые катались), я говорю: «Я что, умерла тогда? Я не видела этих людей, не знаю».

Так что она в Японии», – сказала Тарасова в эфире «Эха Москвы».

Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили