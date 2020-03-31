Кержаков о завершении карьеры: «Теперь «Спартак» и воробьи могут передохнуть. Хотя по результатам «Спартака» – не особо»

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Бывшие форварды «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин поделились воспоминаниями о своих выступлениях. В ходе эфира Кержаков зачитывал вопросы подписчиков в инстаграме.

Кержаков: Кержаков, помнишь, как тебя в последнем матче проводили баннером «Теперь на «Петровском» воробьи могут летать спокойно»?

Причем здесь «Петровский»-то? Меня провожали на «Крестовском». Хорошо, что воробьи теперь и «Спартак», видимо, могут немного передохнуть. Хотя вроде как по результатам – не особо.

Аршавин: Керж, если честно, ты наоборот более-менее дохрена всегда в ворота попадал. После одной игры в 2012 году [за сборную России], где ты 14 раз ударил по воротам и попал, там, два… Это может единственный момент, где ты много не попал в ворота. Ты бы 220 не назабивал, если б мимо бил, правильно?

Кержаков: Серьезно говорю, я бы лучше всегда бы промахивался, если б мы постоянно всех крушили 4:1. К сожалению, так бывает, что это не происходит.
Потом я тоже не забивал. Какое-то время было, по срокам получилось, что я месяцев девять не забивал.

Аршавин: По срокам – это не факт, что ты в каждой игре по десять мазал, правильно?

Кержаков: Я на замену выходил. Выстреливал точечно. Джокера исполнял.

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