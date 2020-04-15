Тер Стеген хочет получать 18 млн евро в год. «Барса» не готова столько платить (Marca)

Стало известно, какую зарплату хочет получать вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген по новому контракту с клубом.

По информации Marca, немец хочет зарабатывать в «Барселоне» 18 млн евро в год после уплаты налогов.

Каталонскому клубу сложно выполнить такие требования, особенно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Барселона» хочет сохранить тер Стегена, но не готова тратить любые средства на это. Ранее сообщалось, что немец хочет зарабатывать 10 млн евро в год.

При этом будущее в «Барселоне» резервного вратаря также остается под вопросом. Если каталонцы получат предложение в районе 20 млн евро, то бразилец покинет клуб.

В связи с неопределенностью по обоим вратарям приступила к поиску замены. Один из кандидатов – голкипер , за которого надо будет заплатить около 30 млн евро.

«Барселона» 2010-х – тер Стеген в воротах