Воспитанник «Чертаново» Колесниченко: «Кофта Gucci стоит 120 тысяч. Я в Nike беру такую же за 4»

Воспитанник «Чертаново» , выступающий за «Кайрат», рассказал о решении перебраться в чемпионат Казахстана.

– Были предложения от других клубов , кроме ЦСКА и «Зенита»?

– Были. Многие спрашивают, почему я не остался в России. Что лучше: бороться за выживание или за чемпионство и возможность играть в Лиге Европы? В России я бы зарабатывал гораздо больше, но я сейчас просто играю в футбол. Деньги зарабатывают, когда становятся именитыми.

Некоторые думают: зачем ехать в Европу, где ты никому не известен и не нужен, если в России платят больше? Лучше получу деньги и буду играть на этом уровне. Поеду покушаю в ресторане после тренировочки. У меня же паспорт, я защищен.

А в Европе нужно работать, доказывать, что ты достоин играть в клубе. Смолов – красавец! Я им восхищаюсь. Поехал, играет в основе, забил «Реалу».

– Лимит – зло?

– Я не сторонник лимита на легионеров, он убивает конкуренцию.

– Насколько больше ты мог получать в России?

– В разы больше по сравнению с зарплатой в «Чертаново». Для 20 лет это внушительная сумма.

Принято считать, что футболисты получают неоправданно много, лучше бы [эти деньги] платили врачам, пожарным, работникам МЧС. Я согласен: люди, которые нас спасают, должны получать гораздо больше.

Футбол – это шоу, где людей развлекают до матча, после, плюс они наслаждаются самой игрой. Им продают эмоции. Можно сказать, что футболист – это артист на поле, потому что он делает шоу для людей, и пока что, за это платят.

Если бы сейчас было, как раньше, когда люди играли в футбол для удовольствия, а деньги зарабатывали на заводе, я бы играл в футбол просто потому, что люблю его, и работал на заводе, чтобы было на что жить.

– Какую самую большую покупку в своей жизни ты совершил?

– Сейчас платят не за качество, а за бренд. Обычная кофта с лейблом Gucci стоит 120 тысяч рублей. Я в Nike беру такую же за 4. Просто вот тут (на груди) Nike, а не Gucci. По качеству – 1 в 1. Зачем переплачивать?

Есть вещи, которые я покупал, и они оказались ненужными. Например, Training Mask для развития выносливости стоила 8 тысяч рублей. Я пользовался ей пару раз. Считаю это лишней тратой.

Есть вещи, которые стоят дорого, но не жалеешь о покупке, так как ими постоянно пользуешься. Например, Iphone, Airpods – дорогие, но ими удобно пользоваться, особенно в перелетах. По сути, ты платишь за свой комфорт, – рассказал Колесниченко.

Суперталант «Чертаново» перешел в «Кайрат». Считает лимит убийцей конкуренции, любит читать и готов работать на заводе