Аршавин вспомнил 2015-й: «Зашквар было за «Краснодар» болеть. Болельщики «Кубани» в «Магнит» не ходили»

Бывшие нападающие и обсудили футбол в Краснодаре во время прямого эфира в инстаграме.

Кержаков: Почему ты выбрал «Кубань», а не «Краснодар»?

Аршавин: Если б меня позвали в «Краснодар», я бы пошел, но пригласила только «Кубань». Хохлов в работал [в 2015 году], меня туда позвал.

Кержаков: И как тебе там?

Аршавин: Люди, которые там работали, простые люди, клуб любили. Но просто там, честно, была, как сказать, полная анархия. Денег не было, ничего. Никто не знал, за что отвечает. Клуб то переходил к городу, то Мкртчан хотел… Если б Мкртчан остался, все было бы нормально…

Кержаков: Плохо, что так случилось с «Кубанью».

Аршавин: Конечно, плохо.

Кержаков: И им бы хорошо было, и для Краснодара – дерби. Город того заслуживает, я думаю.

Аршавин: Конечно. Там вообще по большому счету, говоря на современном языке, зашквар было за «Краснодар» болеть. Болельщики «Кубани» реально в [принадлежавший Галицкому] «Магнит» не ходили покупать еду, хотя там «Магнитов» – через каждые 5 метров.