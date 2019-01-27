«Я скучаю по льду». Медведева исполнила отрывок из произвольной программы на фоне цветущих сакур в Японии

Двукратная чемпионка мира исполнила отрывок из произвольной программы прошлого сезона под музыку из фильма «Мемуары гейши» в парке на фоне цветущих сакур.

Фигуристка находится в Японии. Она прилетела туда для участия в шоу Prism on Ice, которое должно было состояться в июне, но было отменено из-за коронавируса.

«Я скучаю по льду», – написала Медведева.

Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили

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