Анфиса Резцова: «Сомневаюсь, что Шипулин пошел в депутаты на благо развития биатлона. Они идут в Госдуму, чтобы просто набить карманы»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением насчет того, что многие спортсмены после завершения карьеры идут в политику.

«Одна из причин, почему у нас в биатлоне творится такой бардак, – финансовая. Если раньше мы все были за патриотизм, за свою страну, за идею, за волю к победе, то сейчас во главе всего стоят деньги, премиальные. Тренеры не готовы работать за маленькую зарплату, да и президента у нас выбирают не по тем меркам.

Когда два года назад на пост выдвигали кандидатуры Майгурова и Драчева, я сказала, что ни один, ни другой не подходят. Потому что на этом месте должен быть человек, который всем сердцем переживает за биатлон, за результат и который готов работать на благо.

К сожалению, у нас Вова Драчев – депутат Госдумы. Да и вообще многие олимпийские чемпионы идут в Госдуму. Зачем? Идите тренировать наших детей, молодежь, передавать им свои навыки, чтобы у нас была здоровая нация. Дети будут понимать, что спорт – одна из ведущих позиций в жизни каждого человека.

Возьмем, например, , который закончил с профессиональным спортом. Куда тоже пошел? В депутаты! Меня спросили тогда, пошел ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: «Сомневаюсь». Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то», – сказала Резцова.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика