Анфиса Резцова: «Сомневаюсь, что Шипулин пошел в депутаты на благо развития биатлона. Они идут в Госдуму, чтобы просто набить карманы»

Теги сборная России сборная России жен СБР Анфиса Резцова Антон Шипулин Владимир Драчев Политика Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением насчет того, что многие спортсмены после завершения карьеры идут в политику.

«Одна из причин, почему у нас в биатлоне творится такой бардак, – финансовая. Если раньше мы все были за патриотизм, за свою страну, за идею, за волю к победе, то сейчас во главе всего стоят деньги, премиальные. Тренеры не готовы работать за маленькую зарплату, да и президента СБР у нас выбирают не по тем меркам.

Когда два года назад на пост выдвигали кандидатуры Майгурова и Драчева, я сказала, что ни один, ни другой не подходят. Потому что на этом месте должен быть человек, который всем сердцем переживает за биатлон, за результат и который готов работать на благо.

К сожалению, у нас Вова Драчев – депутат Госдумы. Да и вообще многие олимпийские чемпионы идут в Госдуму. Зачем? Идите тренировать наших детей, молодежь, передавать им свои навыки, чтобы у нас была здоровая нация. Дети будут понимать, что спорт – одна из ведущих позиций в жизни каждого человека.

Возьмем, например, Антона Шипулина, который закончил с профессиональным спортом. Куда тоже пошел? В депутаты! Меня спросили тогда, пошел ли Антон в депутаты на благо развития биатлона? На что я ответила: «Сомневаюсь». Они идут в Госдуму, чтобы просто набить свои карманы. Они забывают, с чего начинали, какие барьеры преодолевали, чтобы достичь чего-то», – сказала Резцова.

«Могу встать на колени и поклясться – иду в Думу не зарабатывать и пилить». Шипулин и политика

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