Судья Федотов о матче «Зенит» – «Спартак»: «Матч ТВ» не пустил на игру. Сказали: «Не надо тебе туда ехать»

Бывший арбитр Игорь Федотов, ранее сотрудничавший с «Матч ТВ», высказался о судействе в матче – «Спартак» и работе своего коллеги Михаила Вилкова в качестве видеоассистента судьи.

– Помнишь этот момент? (Показывает борьбу Оздоева с Айртоном – прим. Sports.ru.) Вилков на ВАРе сидит.

– Да, помню. Да, это пенальти.

А теперь возвращаемся к протоколу ВАР. Сейчас вообще чудо расчудесное.

– Второй момент (показывает игру Ракицкого рукой в штрафной – прим. Sports.ru).

– Для меня это рука. Я уже говорил.

– То есть два чистых пенальти в ворота «Зенита» не назначили.

– Вот меня не пустили на эту игру. . Я должен был ехать, и мне уже сказали: «Не надо тебе туда ехать».

Протокол ВАР – ну это вообще. Для идиотов пишут, чтобы нас всех запутать и никто ничего не понял: арбитр ВАРа вмешивается только при явной и очевидной ошибке судьи на поле.

– В том матче Вилков все вычислил так, как ему было выгодно, правильно понимаю?

– Да не может быть выгодно. Для него это было неявно и неочевидно. Ничего вы с этим не сделаете, есть протокол ВАР. Спросите: «Почему?». «Потому что для меня это неявно и неочевидно». И все, – сказал Федотов.

Судья Федотов сказал, что его убрали с «Матч ТВ» из-за критики Егорова. Если все так, это минимум 4-й случай цензуры на канале