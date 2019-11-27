Судья Федотов о матче «Зенит» – «Спартак»: «Матч ТВ» не пустил на игру. Сказали: «Не надо тебе туда ехать»

Бывший арбитр Игорь Федотов, ранее сотрудничавший с «Матч ТВ», высказался о судействе в матче «Зенит» – «Спартак» и работе своего коллеги Михаила Вилкова в качестве видеоассистента судьи.
– Помнишь этот момент? (Показывает борьбу Оздоева с Айртоном – прим. Sports.ru.) Вилков на ВАРе сидит.
– Да, помню. Да, это пенальти.
А теперь возвращаемся к протоколу ВАР. Сейчас вообще чудо расчудесное.
– Второй момент (показывает игру Ракицкого рукой в штрафной – прим. Sports.ru).
– Для меня это рука. Я уже говорил.
– То есть два чистых пенальти в ворота «Зенита» не назначили.
– Вот меня не пустили на эту игру. «Матч ТВ». Я должен был ехать, и мне уже сказали: «Не надо тебе туда ехать».
Протокол ВАР – ну это вообще. Для идиотов пишут, чтобы нас всех запутать и никто ничего не понял: арбитр ВАРа вмешивается только при явной и очевидной ошибке судьи на поле.
– В том матче Вилков все вычислил так, как ему было выгодно, правильно понимаю?
– Да не может быть выгодно. Для него это было неявно и неочевидно. Ничего вы с этим не сделаете, есть протокол ВАР. Спросите: «Почему?». «Потому что для меня это неявно и неочевидно». И все, – сказал Федотов.
Судья Федотов сказал, что его убрали с «Матч ТВ» из-за критики Егорова. Если все так, это минимум 4-й случай цензуры на канале