Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте. Он набрал 4 (3+1) очка в 4 матчах

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте по версии болельщиков и экспертов «Матч Премьер».
Форвард забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу в 4 матчах за свой новый клуб. Команда выиграла 3 из 4 последних матчей и покинула зону вылета. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов был признан лучшим тренером марта в РПЛ.
По версии экспертов РПЛ лучшим игроком чемпионата в марте стал вратарь «Уфы» Александр Беленов.
Также на звание лучшего игрока РПЛ в марте претендовали Сердар Азмун («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив») и Кристиан Нобоа («Сочи»).
🤴 Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
👍🏻 Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX