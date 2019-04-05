Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Панарин – 3-й

Теги рейтинги Рейнджерс Колорадо Эдмонтон НХЛ Артемий Панарин Нэтан Маккиннон Леон Драйзайтль Хоккей

Издание The Athletic провело предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку сезона. В опросе принял участие 41 автор.

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 39,02% голосов.

Второе место у нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (31,71%).

Третьим стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (17,07%).

Напомним, ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.

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