Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Панарин – 3-й

Издание The Athletic провело предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи».
Приз вручается самому ценному игроку сезона. В опросе принял участие 41 автор.
Первое место занял форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 39,02% голосов.
Второе место у нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (31,71%).
Третьим стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (17,07%).
Напомним, ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса.
Фанаты устроили флешмоб в твиттере: продвигают Панарина на MVP сезона