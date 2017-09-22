«Евроспорт» отстранил Бычкову за слова о блогере-колясочнике

Телеканал «Евроспорт» приостановил сотрудничество с экс-66-й ракеткой мира Екатериной Бычковой, работавшей там теннисным комментатором, после ее вчерашних слов о ведущем телеграм-канала «Сталингулаг» Александре Горбунове.

«Мы подчеркиваем, что Eurosport и компания «Медиа Альянс» выступают против хамства и буллинга в любой форме. Екатерина Бычкова высказала собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место».

Горбунов прокомментировал отстранение Бычковой словами «Я искренне надеюсь, что у экс 66-й ракетки все будет хорошо, а этот незначительный эпизод в ее жизни просто покажет, что «половина человека» – это тоже не мало».

Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса возобновится не раньше второй недели июня.