Екатерина Дорожко, жена форварда «Палмейраса» Луиса Адриано, ранее игравшего в , рассказала, что ее оскорбляют из-за цвета кожи ее мужа.

– Много насмешек по поводу темнокожего мужа слышишь?

– Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей, – ответила Дорожко.

Адриано выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год, он познакомился с Дорожко, играя за московский клуб.

Фото: скриншот из инстаграма Екатерины Дорожко