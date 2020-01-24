Экс-игрок «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом

Тест полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева на коронавирус дал положительный результат, сообщает Sport24.
Ранее его и защитника Илью Баннова госпитализировали с повышенной температурой. Баннова выписали после того, как его тест оказался отрицательным.
Астафьев с 2001 по 2003 год играл за «Зенит», проведя за команду 35 матчей.
В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в первенстве Олимп-ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.
На данный момент в России зафиксировано 492 случая заражения COVID-19.