Экс-игрок «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом

Тест полузащитника «Ленинградца» на коронавирус дал положительный результат, сообщает Sport24.

Ранее его и защитника Илью Баннова госпитализировали с повышенной температурой. Баннова выписали после того, как его тест оказался отрицательным.

Астафьев с 2001 по 2003 год играл за , проведя за команду 35 матчей.

В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в первенстве 14 матчей и забил три мяча.

На данный момент в России зафиксировано 492 случая заражения COVID-19.