Экс-игрок «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом

Теги Зенит Максим Астафьев премьер-лига Россия происшествия Олимп-ПФЛ Ленинградец коронавирус Футбол

Тест полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева на коронавирус дал положительный результат, сообщает Sport24.

Ранее его и защитника Илью Баннова госпитализировали с повышенной температурой. Баннова выписали после того, как его тест оказался отрицательным.

Астафьев с 2001 по 2003 год играл за «Зенит», проведя за команду 35 матчей.

В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в первенстве Олимп-ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

На данный момент в России зафиксировано 492 случая заражения COVID-19.

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