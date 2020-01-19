Жаров возглавил «Газпром-Медиа». Раньше он работал в Роскомнадзоре

Совет директоров назначил бывшего главу Роскомнадзора Александр Жарова на должность генерального директора.

Его полномочия вступают в силу с сегодняшнего дня. Жаров назначен на 3 года на эту должность.

«Очень благодарен акционерам и Совету директоров «Газпром-Медиа» за оказанное доверие. Готов применить все свои знания и опыт во благо компании. Внимательно слежу за деятельностью творческих команд, входящих в холдинг, и отдаю должное их высокому профессионализму. Могу заверить, что буду всегда придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами», – сказал Жаров после назначения.

С 2015 года холдингом руководил Дмитрий Чернышенко. 21 января 2020 года он получил должность вице-премьера в правительстве России.

Напомним, вчера стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора.

В состав медиахолдинга входят структуры телеканала «Матч ТВ».

У «Матч ТВ» скоро будет новый босс. Он работал в журнале «Семейный доктор», блокировал телеграм и отрицал цензуру