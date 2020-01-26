ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса (The Telegraph)

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В ФИФА обсуждают детали будущего трансферного окна.

По информации The Telegraph, организация может не закрывать летний трансферный период до января, чтобы клубы могли восстановиться финансово от приостановки соревнований из-за коронавируса. Представители ФИФА обсудят этот вопрос с клубами.  Некоторые поддерживают эту идею.

Ожидается, что расходы клубов из-за пандемии сократятся, они потратят намного меньше и вряд ли будут готовы вкладываться в крупные трансферы вроде Джейдона Санчо, о чем уже дали знать его агентам.

 

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