Экс-66-я ракетка мира Бычкова о канале «Сталингулаг», который ведет блогер-колясочник: «Мерзкий человек, точнее полчеловека, пишет мерзкую #####»

Бывшая теннисистка Екатерина Бычкова, в 2006 году стоявшая на 66-й строчке в рейтинге, прокомментировала работу телеграм-канала «Сталингулаг», который ведет страдающий от спинальной мышечной атрофии Александр Горбунов.

«Какой же реально стал отвратительный «Сталингулаг». От него последнее время хочется блевать.

Мерзкий человек (точнее полчеловека) пишет мерзкую #####, которой почему-то все восхищаются.

Хотя он в чем-то оправдывает последние свои высеры. Какие герои у народа, такая и страна и все последствия вокруг», – написала Бычкова в твиттере.

«Все серфингисты – либералы. Они внутренне свободны». Борис Немцов уважал спорт, катался на виндсерфе и видел в этом философский подтекст