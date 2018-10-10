Дэйна Уайт о поединке Хабиб – Фергюсон: «Это будет закрытое мероприятие»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что знает место, где пройдет бой между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и .

«Я знаю место, где пройдет бой. Но я пока не готов сказать вам об этом.

Я знаю много вещей. Там не будет фанатов. Это будет закрытое мероприятие», – сказал Уайт.

Бой Хабиб – Фергюсон запланирован на 18 апреля на UFC 249.

Отец Хабиба о переносе UFC 249: «Разве есть люди, у которых нервы крепче, чем у нас? Хоть под водой, хоть в космосе»

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