Рейна о коронавирусе: «Беспокоюсь о людях, живущих в квартирах на 70 квадратных метров с двумя детьми»

Вратарь Хосе Рейна, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, поделился мыслями о самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

«Мы [футболисты] – привилегированная часть общества. У нас большие дома и лужайки. Я беспокоюсь о людях, которые живут в квартирах площадью 70 квадратных метров с двумя детьми.

Футбол отошел на второй план. Не знаю, сыграем ли мы еще в этом сезоне. Да, есть финансовые интересы, но они есть в любом другом секторе экономики», – сказал Рейна в подкасте El Partidazo.

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