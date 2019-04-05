«Магнитка» поднимет свитер Мозякина под своды арены 

Первый вице-президент магнитогорского Сергей Ласьков сообщил, что именной свитер нападающего поднимут под своды «Арены-Металлург».

Срок соглашения 38-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 апреля.

Ранее Ласьков рассказал, что Мозякин не принял условия нового контракта. Клуб отправил хоккеисту улучшенное предложение, но пока не получил ответа.



«Мы пригласим Мозякина на , хотим увековечить его майку под куполом ледового дворца. Если даже расстанемся.

Сергей – взрослый и самостоятельный человек, он принимает решение самостоятельно. Мы что могли, сделали.

Думаю, в предыдущие сезоны мы его не обижали его ни в заработной плате, ни вниманием нашего президента. Но все меняется в этой жизни. Тот же уходит с зарплаты в 6 миллионов на 500 тысяч, трезво оценивая свои силы», – сказал Ласьков.

Вице-президент «Магнитки»: «Мозякин не принял условия контракта. Может, захотел закончить карьеру в «Локомотиве»? Всякое бывает»