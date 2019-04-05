«Магнитка» поднимет свитер Мозякина под своды арены 

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что именной свитер нападающего Сергея Мозякина поднимут под своды «Арены-Металлург».
Срок соглашения 38-летнего игрока с клубом рассчитан до 30 апреля.
Ранее Ласьков рассказал, что Мозякин не принял условия нового контракта. Клуб отправил хоккеисту улучшенное предложение, но пока не получил ответа.
«Мы пригласим Мозякина на Мемориал Ромазана, хотим увековечить его майку под куполом ледового дворца. Если даже расстанемся.
Сергей – взрослый и самостоятельный человек, он принимает решение самостоятельно. Мы что могли, сделали.
Думаю, в предыдущие сезоны мы его не обижали его ни в заработной плате, ни вниманием нашего президента. Но все меняется в этой жизни. Тот же Илья Ковальчук уходит с зарплаты в 6 миллионов на 500 тысяч, трезво оценивая свои силы», – сказал Ласьков.
Вице-президент «Магнитки»: «Мозякин не принял условия контракта. Может, захотел закончить карьеру в «Локомотиве»? Всякое бывает»