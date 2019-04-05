Быков о том, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом: «Теперь видно, кто друг, а кто им казался»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

– У вас есть понимание, сколько продлится эпидемия?

– Сложно сказать. Я консультировался со специалистами. Они говорят, что на изготовление вакцины уйдет от полугода. Вспомните, что вакцину от Эболы нашли наши вирусологи.

Но у этого коронавируса много штаммов. Он намного серьезнее и сложнее. Думаю, до лета мы с ним точно будем бороться. Или даже до конца 2020 года. В некоторых странах только начинается эпидемия. Смотрите статистику, как растет количество зараженных и смертей. Тем более хватает государств, которые плохо экипированы в плане медицины.

Слава богу, что Россия начала помогать Италии, где происходит гуманитарная катастрофа. Теперь можно видеть, кто тебе друг, а кто им казался.

– Итальянцев подвело легкомыслие?

– Думаю, им теперь нужно пересмотреть состояние не только экономики, но и другие вопросы. Эпидемия – показатель того, в каком состоянии находится общество. Это жестокий жизненный урок. Многие страны теперь гораздо серьезнее будут относиться к медицине и другим направлениям, – сказал Быков.

Напомним, ранее из России в Италию прибыло 14 самолетов с военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом.