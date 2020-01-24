Геннадий Орлов: «Испанский клуб хотел бы заполучить Кокорина, уже начали какие-то переговоры»

Журналист Геннадий Орлов высказался о будущем форварда Александра Кокорина, выступающего в «Сочи» на правах аренды.

«Читал, что «Сочи» во главе с Ротенбергом хочет предложить Кокорину полноценный контракт сроком на 3-4 года. Он же лучший игрок РПЛ в марте. Это только первый запрос на Александра, а я убежден, что будут запросы от многих клубов. Даже могут быть запросы из-за границы.

Лично знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Они уже начали какие-то переговоры, движения.

Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет предлагает контракт, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», – рассказал Орлов в передаче «ГСО Live».