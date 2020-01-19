Чемпионат Австралии приостановлен из-за коронавируса. «Матч ТВ» купил права на его показ 21 марта

Чемпионат Австралии приостановлен как минимум до 22 апреля из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил глава Австралийской федерации футбола Джеймс Джонсон, в стране прерваны все профессиональные футбольные турниры. Такие же меры коснулись и Новой Зеландии.

«Так как соревнования проводятся во всех регионах Австралии и Новой Зеландии, сложная миссия стала невыполнимой. Мы чувствуем это. Мы почувствуем финансовое давление на всех уровнях. Игра выживет. Нужно ли нам будет измениться? Я отвечу «да», – сказал Джонсон.

Напомним, что 21 марта «Матч ТВ» объявил о покупке прав на показ чемпионата Австралии до конца сезона.