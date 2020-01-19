Холанд – приоритетная трансферная цель «Реала» летом

«Реал» намерен усилить линию нападения по завершении сезона.

Как сообщает Marca, главной трансферной целью мадридцев стал нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.

При этом «Реал» все еще хочет подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако в клубе считают, что этим летом его трансфер невозможен.

19-летний норвежец перешел в «Боруссию» из «Ред Булла» в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что за Холандом также следит «Ювентус».

В восьми матчах Бундеслиги нападающий забил девять голов и отдал две результативные передачи.