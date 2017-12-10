❌Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год.
Сегодня Абэ, Бах и глава оргкомитета Игр Есиро Мори провели телефонную конференцию, где обсудили вопрос переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.
«Я предложил господину Баху отложить Игры на год. Он на 100% согласен со мной», – сказал Абэ.
Сегодня во второй половине дня состоится заседание Исполкома МОК, на котором будет вынесено официальное решение.
Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Новые сроки проведения пока неизвестны, ранее власти Японии говорили о переносе турнира максимум на один год.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⚡⚡ Олимпийские игры сдались последними ⛔ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Согласован перенос, но не точные даты. Известно лишь, что ОИ в Токио пройдут не позднее лета 2021 года. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ранее к этому призвали Национальные олимпийские комитеты многих стран.