Первый игрок НБА, сделавший каминг-аут, заразился коронавирусом

Джейсон Коллинз, первый игрок НБА, который открыто рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации, сдал положительный тест на коронавирус.

Коллинз предполагает, что заразился 4 марта, когда посетил в Нью-Йорке матч , в рамках которого клуб провел мероприятия в поддержку ЛГБТ-сообщества. По мнению экс-баскетболиста, именно там он контактировал с кем-то, кто уже был болен COVID-19.

По словам Коллинза, через несколько дней после этого у него появились первые симптомы, включая «ужасные» головные боли.

«Потому у меня была лихорадка и кашель. В субботу я отправился в больницу, сдал тест, поговорил с врачами о неприятном ощущении в груди.

Сейчас я у себя дома, отдыхаю, но все еще испытываю это ощущение в груди. Возможно, придется вернуться в больницу», – сказал Коллинз.

41-летний Коллинз провел 14 сезонов в . Лига на данный момент приостановила сезон с целью помешать распространению коронавируса.

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