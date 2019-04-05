Вице-президент «Магнитки»: «Мозякин не принял условия контракта. Может, захотел закончить карьеру в «Локомотиве»? Всякое бывает»

Первый вице-президент магнитогорского Сергей Ласьков сообщил, что нападающий не принял контрактное предложение клуба.

Срок действующего соглашения 38-летнего игрока рассчитан до 30 апреля.

«Мы предложили контракт. Но если агент Сергея не принял условия, то это его право. Мы предложение сделали, нам ответили, что оно не устраивает. Мы предложение изменили по цифрам. Может, Сергей захотел закончить карьеру дома, в «Локомотиве»? Всякое бывает.

Мы не можем позволить себе выйти за те цифры, которые есть. Считаю, что Сергей внес большой вклад в магнитогорский хоккей, мы ему благодарны за все сезоны.

Если Сергей считает так, то так. Сергей – свободный агент, у него свободный контракт. Мы сделали ему предложение, дальше все по обычной процедуре. Смог господин Паремузов (агент Мозякина – прим. Sports.ru) найти ему хороший контракт? Молодец, профессионал», – сказал Ласьков.