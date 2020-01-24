Гвардиола пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Барселоне

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола решил помочь в борьбе с коронавирусом.

Каталонский специалист пожертвовал 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны на оборудование. Деньги направят на закупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.

Кампания, организованная объединением врачей, направлена на сбор медицинских материалов и денег для закупки материалов для каталонских медицинских центрах.

В Испании заразились коронавирусом почти 40 тысяч человек. 2 800 скончались.

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