Гвардиола пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Барселоне

Главный тренер Пеп Гвардиола решил помочь в борьбе с коронавирусом.

Каталонский специалист пожертвовал 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны на оборудование. Деньги направят на закупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.

Кампания, организованная объединением врачей, направлена на сбор медицинских материалов и денег для закупки материалов для каталонских медицинских центрах.

В Испании заразились коронавирусом почти 40 тысяч человек. 2 800 скончались.