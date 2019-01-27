Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Ведется ли в отношении меня проверка? Без комментариев»

Заместителя начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования Эдуард Аксенова отказался комментировать информацию о том, что Следственный комитет начал проверку в его отношении по статье «мошенничество».

Аксенов получил более 8 миллионов рублей из федерального бюджета России за участие в шоу «Спящая принцесса. Легенда двух королевств» в качестве актера.

«Сегодняшнюю публикацию не комментирую. Действительно ли в отношении меня ведется проверка? Без комментариев», - сказал Аксенов.

Знаете, кому больше всех заплатили за шоу с Загитовой? Не Алине и не Навке, а замначальника «Хрустального» (8 млн, он указан артистом)