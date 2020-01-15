Рестарт АПЛ отложили до 30 апреля, Федун предсказал падение доходов, Ари ляпнул про коронавирус в России, в «Зените» все здоровы и другие новости утра

1. Возобновление сезона АПЛ перенесли с 4 на 30 апреля. Президент Ла Лиги считает, что рестарт европейских первенств стоит ждать в середине мая, а Сергей Прядкин убежден, что российский чемпионат в любом случае будет доигран.

2. Пауза, связанная с коронавирусом, уже бьет по клубам – из «Сьона» уволили некоторых футболистов, включая Сейду Думбия. Заслуженный ветеран не против вернуться в Россию.

Игроки гладбахской «Боруссии» отказались от части зарплаты из-за коронавируса. Агент Дмитрий Селюк призвал футболистов и хоккеистов приобрести аппараты ИВЛ для борьбы с вирусом.

3. Ари рассказал бразильским медиа, что, по его мнению, в России умалчивают реальные данные о количестве зараженных коронавирусом. Впрочем, быстро опомнился и заявил, что его не так поняли.

Появилась информация, что заразившийся игрок «Оттавы» – Никита Зайцев. Отец хоккеиста сказал, что это неправда.

4. Гран-при Нидерландов и Испании «Формулы-1» отложены из-за коронавируса, а гран-при Монако и вовсе отменили. Перерыв между гонками впервые более чем за 50 лет составит минимум 189 дней. Введение нового регламента «Формулы-1» перенесено на 2022 год.

5. Леонид Федун предложил отменить или приостановить ФФП из-за коронавируса. По его словам, падение курса рубля приведет к тому, что доходы населения упадут, однако при всем при этом владелец «Спартака» сохраняет оптимизм: «Три кризиса пережили и четвертый переживем».

6. «Зенит» сдал тест на коронавирус, случаев заражения в клубе не зафиксировано. Игроки на карантине – за нарушения предусмотрены наказания.

Игрокам «Спартака» запретили покидать Москву и область до 26 марта.

7. Александр Кокорин отметил 29-й день рождения, получив поздравления от Поля Погба и Сеска Фабрегаса.

8. Чемпионат Турции также приостановлен. Коронавирус забирает лучших – даже первенство Крыма. Играют только в Беларуси – накануне прошли первые матчи нового сезона.

9. Фигуристка Елена Радионова показала своего возлюбленного. Им оказался игрок ЦСКА Константин Кучаев.

10. Открытие турнира претендентов по шахматам прошло при полном зале, несмотря на коронавирус. Состоялся 3-й тур, результаты – здесь.

11. Статистика дня. Уэйн Гретцки съел 7 224 хот-дога за карьеру, в среднем – 341,7 в год.

12. Российские синхронистки поддержали Little Big после отмены «Евровидения», исполнив номер под песню UNO в бассейне.

13. Артем Дзюба записал обращение о коронавирусе на фоне музыки из «Ведьмака».

14. Коронавирус нашли у троих сотрудников «Филадельфии», а также у одного сотрудника «Денвера».

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