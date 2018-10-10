Александр Емельяненко: «Кадыров – хороший человек. Он сделал для меня больше, чем брат»

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Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат – Федор Емельяненко.

«Сейчас живу у Рамзана в резиденции, у меня там обычная комната. Рамзан живет на третьем этаже, я – на втором.

Он мне во многом помогает, делает наставления. Могу ли я сказать, что он мне как старший брат? Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать.

Я не делю людей на национальности, цвет лица и род занятий. Он хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», – рассказал Емельяненко.

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