Гретцки съел 7 224 хот-дога за карьеру. По четыре за матч

Пользователь Reddit с ником Josephsmolinski посчитал, сколько хот-догов съел за свою карьеру.

«Уэйн заявил, что за матч он съедал четыре хот-дога. Я буду использовать это в качестве основы для статистики.

В общее количество также входит вечер, когда он заказал 48 хот-догов в Монреале», – написал пользователь.

Согласно подсчетам, в общей сложности Гретцки съел 7 224 хот-дога, включая 6 780 за время выступления в .

59-летний канадец в среднем съедал 341,7 хот-дог за год.

Пользователь также подсчитал, что в составе «Эдмонтона» Гретцки съел 3 264 хот-дога, в «Лос-Анджелесе» – 2 396, в – 996, в «Сент-Луисе» – 124.