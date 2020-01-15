😲Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Сегодня нападающему Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, исполнилось 29 лет.

Одним из тех, кто поздравил футболиста, стал полузащитник Поль Погба.

«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи», – сказал Погба в видеообращении.

Кокорин ответил на поздравление на французском языке: «Спасибо, мой друг, очень приятно».

Фото: скриншот из инстаграма