😲Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Сегодня нападающему «Зенита» Александру Кокорину, выступающему за «Сочи» на правах аренды, исполнилось 29 лет.
Одним из тех, кто поздравил футболиста, стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи», – сказал Погба в видеообращении.
Кокорин ответил на поздравление на французском языке: «Спасибо, мой друг, очень приятно».
Фото: скриншот из инстаграма Александра Кокорина