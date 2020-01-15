Дивеев о Луисе Адриано: «Самый грязный форвард. Провокатор, бьет исподтишка»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о форвардах, против которых ему сложнее всего было играть.

«Самый тяжелый – Дзюба, самый грязный – . Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьет исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: «Эй, малыш, хорош».

Помните, как на турнире в Австрии Набабкина удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную.

С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть», – сказал Дивеев.

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