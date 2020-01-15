Леонид Федун: «Три кризиса пережили и четвертый переживем. Прямо так и напиши»

Президент «Спартака» и совладелец «Лукойла» Леонид Федун ответил на вопросы о ситуации с падением курса рубля, связанного со снижением цены на нефть.
– Прошла информация, что вы назвали цены на нефть катастрофой. А дальше что? Почему катастрофа?
– Я все сказал. Спасибо.
– Извините, ради Бога, а надежда есть или нет?
– Подожди! Слушай, что ты панику гонишь?
– Я не гоню панику.
– Подожди! Я сказал следующее. Что никогда еще у нас не было таких хороших условий, для того чтобы ввязываться в ценовую войну. Резервы – 500 миллионов. Все! Просто вопрос – зачем?
– То есть – надежда есть? Я не гоню панику, это информагентства гонят: Федун, там, катастрофа и так далее.
– Нет. Надо пытаться через какое-то время начать договариваться. Три кризиса пережили и четвертый переживем.
– Ну, вот – это другое дело.
– Давай!
– Спасибо вам огромное за оптимизм.
– Прямо так и напиши – три кризиса пережили и четвертый переживем.
– Что-что написать?
– Три кризиса пережили и четвертый переживем.
– Ага! Это будет заголовок.
– Давай. Спасибо, – сказал Федун.
Федун о цене на нефть: «Курс рубля будет падать. Скорее всего, реальные доходы населения упадут»