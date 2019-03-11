Антон Шипулин: «Масок в аптеках не будет, пока их скупают паникеры без надобности»

Чемпион мира рассказал о мерах, которые приняты в Свердловской области для предотвращения распространения коронавируса.

«Улетая сегодня домой из Шереметьево, встретил там коллег, депутатов Алексея Балыбердина и Льва Ковпака. Оба стоят в очереди на посадку в масках. Спрашиваю: «Вы чего в масках, конспирация?» Говорят, что коронавирус бушует, здоровье свое берегут, об окружающих беспокоятся.

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Недавно читал у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что в Свердловской области больше 500 тысяч масок в аптеках, при этом люди из региона сообщают, мол, нет никаких масок в аптеках. Друзья, так не удивительно, что их нет. Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникеры без надобности. Уверен, вы у меня не такие, и новости о коронавирусе воспринимаете здраво и спокойно.

Все необходимые меры по недопущению распространения инфекции в нашем регионе приняты, запас лекарств есть, врачи квалифицированные тоже, проведение массовых мероприятий пока ограничено. Ситуация находится под контролем.

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Кстати, большая часть заразившихся в России – это те, кто приехал из неблагополучных с точки зрения коронавируса стран, случаев контактного заражения – единицы. Поэтому, друзья, заботьтесь о своем здоровье, особенно поберегите своих бабушек и дедушек, ведь они наиболее подвержены всяким инфекциям. И помните, что все будет хорошо!



P.S. Лев, Алексей, надеюсь, вы в багаже не везли пачки с гречкой и тушенку?» – написал Шипулин.