Антон Шипулин: «Масок в аптеках не будет, пока их скупают паникеры без надобности»

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Чемпион мира Антон Шипулин рассказал о мерах, которые приняты в Свердловской области для предотвращения распространения коронавируса. 

«Улетая сегодня домой из Шереметьево, встретил там коллег, депутатов Алексея Балыбердина и Льва Ковпака. Оба стоят в очереди на посадку в масках. Спрашиваю: «Вы чего в масках, конспирация?» Говорят, что коронавирус бушует, здоровье свое берегут, об окружающих беспокоятся.

Недавно читал у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что в Свердловской области больше 500 тысяч масок в аптеках, при этом люди из региона сообщают, мол, нет никаких масок в аптеках. Друзья, так не удивительно, что их нет. Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникеры без надобности. Уверен, вы у меня не такие, и новости о коронавирусе воспринимаете здраво и спокойно.

Все необходимые меры по недопущению распространения инфекции в нашем регионе приняты, запас лекарств есть, врачи квалифицированные тоже, проведение массовых мероприятий пока ограничено. Ситуация находится под контролем.

Кстати, большая часть заразившихся в России – это те, кто приехал из неблагополучных с точки зрения коронавируса стран, случаев контактного заражения – единицы. Поэтому, друзья, заботьтесь о своем здоровье, особенно поберегите своих бабушек и дедушек, ведь они наиболее подвержены всяким инфекциям. И помните, что все будет хорошо!

P.S. Лев, Алексей, надеюсь, вы в багаже не везли пачки с гречкой и тушенку?» – написал Шипулин. 

 
 
 
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Публикация от Антон Шипулин (@shipulin.174)

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