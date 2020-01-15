Хавьер Тебас: «Планируется, что все лиги Европы возобновятся в середине мая»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопросы о сроках возобновления европейских чемпионатов, приостановленных из-за коронавируса.
– Какой срок кажется наиболее реалистичным для возобновления Ла Лиги?
– Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.
Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме.
– Матчи будут проходить без зрителей?
– Это зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.
– Что насчет Лиги чемпионов и Лиги Европы? Какой сценарий самый реалистичный?
– Все то же самое, все [планируется возобновить] одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией, – рассказал Тебас.
Ранее УЕФА перенес Евро-2020 на 2021 год и поставил задачу всем европейским чемпионатам завершить сезон до 30 июня.