Хавьер Тебас: «Планируется, что все лиги Европы возобновятся в середине мая»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопросы о сроках возобновления европейских чемпионатов, приостановленных из-за коронавируса.

– Какой срок кажется наиболее реалистичным для возобновления Ла Лиги?

– Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме.

– Матчи будут проходить без зрителей?

– Это зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

– Что насчет Лиги чемпионов и ? Какой сценарий самый реалистичный?

– Все то же самое, все [планируется возобновить] одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией, – рассказал Тебас.

Ранее УЕФА перенес Евро-2020 на 2021 год и поставил задачу всем европейским чемпионатам завершить сезон до 30 июня.