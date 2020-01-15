Форвард «Краснодара» Ари высказался о ситуации с коронавирусом.

«Я считаю, что власти пытаются смягчить ситуацию. Ведь если сравнивать с другими странами, количество случаев заражения очень низкое. Поэтому я считаю, что они не разглашают данные о реальном количестве зараженных коронавирусом.

Более того, я узнал от одного из врачей команды, что в Краснодаре уже был смертельный случай от коронавируса.

Я боюсь, да, потому что есть смертельные случаи. Слава Богу, никто из членов моей семьи, друзей и коллег не заразился», – цитирует Ари Jovem Pan.

В России на 19 марта официально зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, в Москве один человек скончался.