Двое игроков «Лейкерс» сдали положительный тест на коронавирус, их имена не называются

У двоих игроков «Лейкерс» обнаружен коронавирус. Имена баскетболистов не называются.

«Лейкерс» сдали тесты в среду и получили результаты в четверг. Калифорнийцы прошли обследование после того, как COVID-19 выявили у четверых игроков «Бруклина».

Последнюю на сегодня игру в регулярном чемпионате провели 10 марта против «Нетс». На следующий день сезон был приостановлен как минимум на 30 дней.

Тестирование прошли 14 из 17 игроков «озерников». Трое баскетболистов ранее получили разрешение покинуть город.

«Сегодня мы узнали о положительном тесте у двоих игроков «Лейкерс». Оба в данный момент не испытывают симптомов и находятся на карантине. За ними следят клубные врачи», – говорится в заявлении клуба.

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