Турнир претендентов. 3-й тур. Грищук сыграет с Ван Хао, Алексеенко встретится с Непомнящим и другие партии

Теги результаты турнир претендентов Александр Грищук Ян Непомнящий Ван Хао Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Аниш Гири Дин Лижэнь Кирилл Алексеенко Шахматы

19 марта пройдет третий тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин Александр Грищук сыграет с китайцем Ван Хао, Кирилл Алексеенко встретится с Яном Непомнящим.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону. 

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

3-й тур 

Начало – 14.00 по московскому времени

Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США) 

Аниш Гири (Нидерланды) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Александр Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай)

Кирилл Алексеенко (Россия) – Ян Непомнящий (Россия)

Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Хао – по 1,5, Грищук – 1, Алексеенко, Гири – по 0,5, Лижэнь – 0.

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