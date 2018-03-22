Турнир претендентов. 3-й тур. Грищук сыграет с Ван Хао, Алексеенко встретится с Непомнящим и другие партии

19 марта пройдет третий тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.
Россиянин Александр Грищук сыграет с китайцем Ван Хао, Кирилл Алексеенко встретится с Яном Непомнящим.
Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Турнир претендентов
Екатеринбург, Россия
3-й тур
Начало – 14.00 по московскому времени
Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США)
Аниш Гири (Нидерланды) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)
Александр Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай)
Кирилл Алексеенко (Россия) – Ян Непомнящий (Россия)
Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Хао – по 1,5, Грищук – 1, Алексеенко, Гири – по 0,5, Лижэнь – 0.