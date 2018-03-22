Турнир претендентов. 3-й тур. Грищук сыграет с Ван Хао, Алексеенко встретится с Непомнящим и другие партии

19 марта пройдет третий тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин Александр Грищук сыграет с китайцем Ван Хао, встретится с Яном Непомнящим.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

3-й тур

Начало – 14.00 по московскому времени

Дин Лижэнь (Китай) – (США)

Аниш Гири (Нидерланды) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Александр Грищук (Россия) – Ван Хао (Китай)

Кирилл Алексеенко (Россия) – (Россия)

Турнирное положение: Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв, Хао – по 1,5, Грищук – 1, Алексеенко, Гири – по 0,5, Лижэнь – 0.