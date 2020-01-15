Форвард Ари объяснил свои высказывания изданию Jovem Pan о том, что не верит в правдивость официальных данных по числу зараженных коронавирусом в России.

«Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало зараженных, а при этом приняты такие большие меры предосторожности, что меня удивило.

Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду, это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», – приводит слова Ари пресс-служба «Краснодара».

Ари: «Думаю, в России не разглашают данные о реальном числе зараженных коронавирусом»