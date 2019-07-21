Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»

Форвард Сейду Думбия расторг контракт со и может вернуться в чемпионат России.

Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.

«Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», – сказал Бейтризон.

Напомним, что «Сьон» разорвал соглашения со всеми игроками, не согласившимися с изменением условий договора из-за коронавируса. Футболистам было предложено урезать зарплату до 12 350 швейцарских франков (около 11 723 евро).

32-летний Думбия известен по выступлениям за , в составе которого он провел 147 матчей и забил 95 мячей.