Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»

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Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. 

Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.

«Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», – сказал Бейтризон.

Напомним, что «Сьон» разорвал соглашения со всеми игроками, не согласившимися с изменением условий договора из-за коронавируса. Футболистам было предложено урезать зарплату до 12 350 швейцарских франков (около 11 723 евро).

32-летний Думбия известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он провел 147 матчей и забил 95 мячей.

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