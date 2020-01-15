Игрокам «Спартака» запретили покидать Москву и Московскую область до 26 марта

запретил футболистам выезжать за пределы Москвы и Московской области, сообщает «Спорт-Экспресс».

Запрет будет действовать до 26 марта: в это время красно-белые планируют возобновить тренировки, прерванные из-за коронавируса.

Игроки должны постоянно находиться на связи, чтобы в случае необходимости прибыть в расположение клуба, и выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей.

Игрокам не запрещено покидать квартиры и дома, но выходить можно на непродолжительное время.

РПЛ приостановлена из-за коронавируса до 10 апреля.