Игрокам «Спартака» запретили покидать Москву и Московскую область до 26 марта

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«Спартак» запретил футболистам выезжать за пределы Москвы и Московской области, сообщает «Спорт-Экспресс».

Запрет будет действовать до 26 марта: в это время красно-белые планируют возобновить тренировки, прерванные из-за коронавируса.

Игроки должны постоянно находиться на связи, чтобы в случае необходимости прибыть в расположение клуба, и выполнять все установки руководства, тренерского штаба и врачей.

Игрокам не запрещено покидать квартиры и дома, но выходить можно на непродолжительное время.

РПЛ приостановлена из-за коронавируса до 10 апреля.

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